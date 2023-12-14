اقتصاد السعودية | انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإسلامي 2023

كشف مؤتمر التمويل الإسلامي 2023م، عن الفرص والتحديات الاقتصادية داخل المملكة باعتبارها واحدة من أسواق التمويل الإسلامي الأكبر على مستوى العالم، إضافة لبحث سبل النهوض بالتمويل الإسلامي بما يتوافق مع رؤية 2030، بمشاركة خبراء ومتخصصين لبحث تطورات مجال التمويل الإسلامي.



وناقش المؤتمر الذي عقد في رحاب جامعة عفت بمحافظة جدة، مستقبل التمويل الإسلامي وعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال الإسلامية وإعادة هيكلة الديون والأسواق الاحتكارية من المنظور الإسلامي.



وأتاح المؤتمر فرصة الاستماع إلى القادة الماليين للتعرف على كيفية تعاملهم مع المناخ الاقتصادي الحالي وتوقعاتهم للعام المقبل من خلال الجلسات النقاشية وتبادل الخبرات والتجارب وعرض أحدث التقارير المالية المتطورة والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي ودعم دور المملكة لتكون رائدة التمويل الإسلامي.



ويتزامن المؤتمر مع جهود المملكة في النهوض بقطاع التمويل الإسلامي باعتبارها أكبر مالك للأصول المالية الإسلامية في العالم، وتواصل إعطاء الأولوية للتمويل الإسلامي من خلال مبادرات تحفز القطاع والاعتراف بالابتكار الاقتصادي في التمويل الإسلامي.