الشاعر فارس قطرية: لدي عشق كبير للقرآن الكريم.. وساعدني في فهم اللغة العربية

أكد الشاعر فارس قطرية، أنه منذ صغري، كان لدي عشق القرأن الكريم، مما ساعدني بشكل كبير في فهم المعاني العربية وحب اللغة، خاصة أنه كان لدي رغب فى ان اقدم فائدة للمجتمع وذو شأن

وقال فارس قطرية، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه سعيد برحلة حياتي، معلقا "أي حاجة حصلتلي في حياتي أنا ممتن لها، لأنها ساهمت في إعطائي خبرات لمواجهة المشاكل.

استخدام الموسيقى

وتابع الشاعر فارس قطرية، أن استخدام الموسيقى مع إلقاء الأبيات الشعرية، جديد، ولكنه أضاف ميزة كبيرة للإحساس بالشعر.