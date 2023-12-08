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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشاعر فارس قطرية: مش عايز أعمل فلوس ولا ألقاب يكفينى الستر

الشاعر فارس قطرية
الشاعر فارس قطرية

قال الشاعر  فارس قطرية أنه لا يرغب مطلقا فى اطلاق أى القاب عليه معقبا "أنا عايز أوصل إحساسي للناس فقط".

وأضاف فارس قطرية خلال حواره مع برنامج "كلام مابينا" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم  الاعلامية مي البحيري، قائلا:" ارغب فى ان اقدم فائدة للمجتمع وذو شأن والناس راضية عنى ومش عايز اعمل فلوس كتير يكفينى الستر فقط". 

 

وانتقد فارس قطرية، الاسر التى تربى ابنائها وتزرع فى انفسهم حب المال دون التفرقة بين الحلال والحرام، معقبا:" الحرامى لو صبر قبل ما يسرق كان رزقة جاله بالحلال والمشكلة أن البعض يلقى العيب على المجتمع وليس نفسه".

ووجه فارس قطرية رسالة قائلا:" باب التوبة ديما مفتوح قدام الجميع والناس تقدر تصلح اخطائها".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zf4Xjt6ZXiRkjru15EmAzBpdTsRBq1XUHt396EEYEd4X1hjzB7msh1VAqANHgNEAl&id=100064729236856&mibextid=RtaFA8

الإعلامية مى البحيرى التوبة الحلال والحرام الحلال حب المال فارس قطرية قناة صدي البلد

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