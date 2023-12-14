مستشار الرئيس الفلسطيني: مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإرهاب الإسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "جنوب قطاع غزة الآن مكتظ بالمواطنين بسبب نزوح أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".

وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل"، مضيفا: "الإدارة الأمريكية تتبني العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل".

وأوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "الاتصالات صعبة جدا داخل القطاع، والتواصل مع المواطنين صعب جدا، وإذا حدث اتصال ينقطع في أول المكاملة، وإذا تمت تكون متقطعة وغير واضحة"، معقبا: "نواجه كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة".