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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل.. فيديو

الهباش
الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإرهاب الإسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني.

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الهباش: الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار في بدء العدوان ووقفه |فيديو

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الهباش: أمريكا يمكنها وقف العدوان على غزة في أقل من 5 ثوان

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "جنوب قطاع غزة الآن مكتظ بالمواطنين بسبب نزوح أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب".

 

وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل"، مضيفا: "الإدارة الأمريكية تتبني العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل".

 

وأوضح الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "الاتصالات صعبة جدا داخل القطاع، والتواصل مع المواطنين صعب جدا، وإذا حدث اتصال ينقطع في أول المكاملة، وإذا تمت تكون متقطعة وغير واضحة"، معقبا: "نواجه كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة".

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