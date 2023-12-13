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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهباش: الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار في بدء العدوان ووقفه |فيديو

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه الدعم الأمريكي لإسرائيل، هو دعم مصالح ،و يجب توجه الانتقادات و الضعوط نحو الإدارة الأمريكية  لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار في العدوان، و صاحبته في وقفه.

الهباش: تستخدم إسرائيل في تحقيق سياستها العدوانية

 

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن يجب إنهاء الاحتلال و تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الطبيعية في إقامة دولة، والتمتع بالحرية و الكرامة، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن و السلام هو إنهاء الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني.


وأشارمحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إلى، أن الإدارات الأمريكية ،هي عملياً تُعد إدارات صهيونية مساندة لإسرائيل ، و تستخدم إسرائيل و توظفها في تحقيق سياستها العدوانية.


وأستكمل “الهباش” قائلاً:" الإدارة الأمريكية يمكنها أن توقف العدوان على غزة  بكلمة واحدة، و في أقل من 5 ثواني ، بقرار من الرئيس الأمريكي بوقف الحرب"

الهباش الدعم الأمريكي الاحتلال الشعب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني غزة

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