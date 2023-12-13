الهباش: الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار في بدء العدوان ووقفه |فيديو

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه الدعم الأمريكي لإسرائيل، هو دعم مصالح ،و يجب توجه الانتقادات و الضعوط نحو الإدارة الأمريكية لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار في العدوان، و صاحبته في وقفه.

الهباش: تستخدم إسرائيل في تحقيق سياستها العدوانية

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن يجب إنهاء الاحتلال و تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الطبيعية في إقامة دولة، والتمتع بالحرية و الكرامة، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن و السلام هو إنهاء الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني.



وأشارمحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إلى، أن الإدارات الأمريكية ،هي عملياً تُعد إدارات صهيونية مساندة لإسرائيل ، و تستخدم إسرائيل و توظفها في تحقيق سياستها العدوانية.



وأستكمل “الهباش” قائلاً:" الإدارة الأمريكية يمكنها أن توقف العدوان على غزة بكلمة واحدة، و في أقل من 5 ثواني ، بقرار من الرئيس الأمريكي بوقف الحرب"