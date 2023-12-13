مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا حريصة على بقاء الاحتلال الإسرائيلي لخدمة أهدافها

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على بقاء الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العربية، كي تخدم أهدافها، إضافة إلى رغبتها في أن تبقى المنطقة العربية متأخرة ومتناحرة.

وقال “الهباش”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه على الرغم من الدعم الأمريكي لإٍسرائيل، فإنه لم تجد مفرا من رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأبدت رفضها للممارسات الإسرائيلية التي تتم في ذلك.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل وزر كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.