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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد حجازي: المشهد الحالي في غزة لا يمكن استمراره على النواحى الإنسانية

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل أدارت الموقف في غزة بشكل سيئ، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك يجب التخلص من حكومة اليمين المتطرف، وهو ما أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وقال محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن  المشهد  الحالي في غزة لا يمكن استمراره على النواحى الإنسانية، مؤكدا أنه لذلك لا بد من التوجه الفوري نحو وقف إطلاق النار.

 قطاع غزة

وتابع  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن خسائر إسرائيل في غزة كبيرة،  سواء على المستوى الدبلوماسى أوالدولي، مؤكدا أن هناك تغيرا في موقف العديد من الدول تجاه ما تمارسه إسرائيل من مجازر في قطاع غزة.

إسرائيل غزة السفير محمد حجازي حكومة اليمين المتطرف وقف إطلاق النار

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