الهباش: أمريكا يمكنها وقف العدوان على غزة في أقل من 5 ثوان

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الطبيعية في إقامة دولته، والتمتع بالحرية والكرامة، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام؛ هو إنهاء الاحتلال الواقع على الشعب الفلسطيني.

محمود الهباش: أمريكا تستخدم إسرائيل في تحقيق سياستها العدوانية

أضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الإدارات الأمريكية ،هي عملياً تُعد إدارات صهيونية مساندة لإسرائيل، وتستخدم إسرائيل وتوظفها في تحقيق سياستها العدوانية.

وأشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إلى، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل، هو دعم مصالح ،و يجب توجه الانتقادات والضغوط نحو الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة القرار في العدوان ، و صاحبته في وقفه.

وأستكمل “الهباش"، قائلاً:" الإدارة الأمريكية يمكنها أن توقف العدوان على غزة بكلمة واحدة، و في أقل من 5 ثوان، بقرار من الرئيس الأمريكي بوقف الحرب".