تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، حيث تعدت عليها بسلاح أبيض سكين تحفظت عليها قوات الأمن

مفاجأة في تحريات القضية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الشروع في قتل أرملة الإعلامي الراحل وائل الابراشي داخل منزلها بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغا من شرطة النجدة بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني على سيدة حاولت الاعتداء بسكين على أرملة الإبراشي.

توجهت قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم وكانت تهزي بكلمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

زوجة الابراشي في القسم

وحضرت أرملة الإبراشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول "معرفش طلعت لي منين !" مشيرة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض في وجهها.

واستغاثت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بأمن الكمبوند الذي تقطن فيه ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض وظلت تهزي بكلمات قائلة:"أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".