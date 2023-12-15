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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد: الحقد على المجتمع المصرى محرك رئيسى لعناصر الإخوان

صدى البلد

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر عانت لفترات طويلة من إرهاب جماعة الإخوان ومحاولاتهم للتغلغل في المجتمع.

عبدالمنعم سعيد: الأسمرات نتج عنه أسلوب معيشة مختلف للمواطنين

عبدالمنعم سعيد: إعلاميو الإخوان يحقدون على الدولة المصرية

وأضاف “سعيد” في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز:" كان الواضح أن الإخوان لديهم اتصالات مع أنصار بيت المقدس وداعش وغيرهم، وحتي من أصبح منهم إعلاميًا كان لديهم حقد ناري على المجتمع المصري، وكل القوي في مصر من الشيوعيين وغيرهم لديهم مرجعية وقيمة وعادات مصرية".

وتابع: "لكن الإخوان لا يملكون ذلك، وهم تم تشفيتهم ولديهم كم كراهية غير طبيعي للبلد ولا يخافون علي مصر، وعندما يحدث أزمة ينتظرون ماذا ستفعل الدولة المصرية، ولو قميصك أبيض يقولك لماذا ألبس أسمر، والإخوان تركيبة عالمية قادرة علي التلون مثل الحرباية ويعيشون في أمريكا كفصيل ليبرالي".

سعيد عبد المنعم سعيد مصر الإرهاب اخبار التوك شو

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