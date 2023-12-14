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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالمنعم سعيد: إعلاميو الإخوان يحقدون على الدولة المصرية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية لديهم حقد ناري على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كل القوى السياسية في مصر يحبونها ولديهم ما يجعلونها ترتبط بها، أما الجماعة الإرهابية، فإن ذلك الكلام لا ينطبق عليها. 

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وأضاف سعيد، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: "إعلاميو هذه الجماعة لديهم قدرا كبيرا من كراهية البلد ولا يخافون عليه، وعندما تحدث أي مشكلة، فإنهم يشمتون، كما أنهم يعارضون دون أسباب موضوعية".

 

وتابع سعيد: "الإخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون بشكل غير عادٍ، يعيش أعضاؤها في الولايات المتحدة كفصيل ليبرالي، ويستخدم بعض أبناء المهاجرين، وعموما، جماعة الإخوان هي البذرة التي كونت كل أشكال الإرهاب، أما مصر بالنسبة إليها، فإنها الجائزة الكبرى".

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