استخرج بدل فاقد لجوازالسفر بأسرع وقت

يشكل فقدان جواز السفر أمرا مزعجا للكثير كونه وثيقة مهمة لإثبات الهوية، وكان يشكل إصدار بدل فاقد مصدر قلق لصاحبه حيث كان يأخذ وقتا طويلا في الفترات الماضية، ومع حرص الدولة على انجاز كافة المعاملات الخدمية للمواطنين فأصبح إصدار بدل فاقد جواز سفر أمرا سهلاً.

يستعرض صدى البلد خطوات اصدار جواز سفر

أولا: تجهيز الأوراق التالية

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

-صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور

- صورة من جواز السفر المفقود "إن وجدت"

- صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر

بعد إتمام الأوراق على المواطن التوجه لأقرب مقر جوازات لتقديمها، وتسديد مبلغ حوالي 485 جنيها.

وفي سياق متصل، يشهد قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية عملية تطوير وتحديث، لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، في إطار التحول الرقمي، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلي على المواطنين داخل مقار الجوازات.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة:

قبل أن يتوجه المواطن لاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لديه بعض الأوراق الجاهزة، أبرزها:

1- بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

خطوات استخراج جواز سفر فوري

وأتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج جواز سفر فوري من مصلحة الجوازات بالعباسية، وذلك في ساعة واحدة فقط، يأتي هذا في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية مؤخرًا لسهولة تقديم الخدمات من الإدارات الشرطية إلى المواطنين.

في وقت قصير لا يتجاوز 60 دقيقة يستطيع المواطن استلام جواز سفر فوري من مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، ووفق المعلن على منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية تنشر «الوطن» خطوات استخراج جواز السفر الفوري والمستندات المطلوبة وهي كالتالي:

مستندات استخراج جواز سفر فوري

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون سن 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي أي شهادة إنهاء المرحلة الابتدائية.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءً من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد عن 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

إجراءات استخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.

عندما يمتلئ جواز سفر أي مواطن بالتأشيرات يجب على حامله أن يستخرج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات، لذلك أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة عن خطوات استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات عبر المنصة الإلكترونية على محرك البحث جوجل.

خطوات استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات:

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور بالأحوال ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عاما، على أن تكون سارية وعلى أن يكون مثبتا بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للأناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالى.

- مستند التجنيد للمواطنين ابتداء من تاريخ 1941/3/18باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عاما بعد.

- السجل التجارى لا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد 5 آلاف جنيه ولم يمضِ على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

- تسليم جواز السفر ممتلئ الصفحات.

شروط استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات

- مصري/ مصرية

- كل من يحمل جواز سفر منتهي ممتلئ الصفحات

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- فحص ومطابقة أصول المستندات وصورها واستلام الإيصال

وأعلنت منصة مصر الرقمية عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة والأرملة، وفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية المقدمة إلى المواطنين سواء عبر المقرات التي تقدم الخدمات بشكل مباشر أو إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة 2023

- بطاقة الرقم القومي موضح بها الحالة الاجتماعية.

- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي مُثبت بالرقم القومي.

- تقديم مستند إثبات الطلاق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأرملة 2023

- بطاقة الرقم القومي مثبت بها الحالة الاجتماعية.

- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي وموضح بالرقم القومي.

- أن يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2023

- يتوجه الأب أو الأم إلى الموظف المختص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بجواز السفر المميكن وتصرف مجانا

- ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل.

- كتابة إقرار بوجود الطفل داخل مصر.

- التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

- دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر والحصول على الإيصال.

- استلام الأب جواز سفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات.