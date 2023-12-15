إسرائيل : مجلس الحرب قرر عدم شن عمل عسكري ضد الحوثيين حاليا

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر عدم شن عمل عسكري ضد الحوثيين حاليًا، على خلفية الهجمات التي تشنها الجماعة ضد سفن متجهة للأراضي المحتلة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل قررت التركيز على الحرب في غزة وتجنب توسيع نطاق الصراع مع الحوثي، مشيرًا إلى أن وصول السفن التجارية إلى ميناء إيلات توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين

ومنذ قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية لها، إنها رصدت إطلاق صاروخ بالستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب.

وقال البيان إن عملية إطلاق الصاروخ لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، وأن القيادة تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

ومساء أمس، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي، العميد يحيي سريع، في بيان له إن الجماعة نفذت عملية عسكرية بطائرة مسيرة ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ “الإصابة كانت مباشرة”.

ولفت البيان إلى أنّ أنصار الله اليمنية “نجحت القوات المسلحة اليمنية في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية”.

وشددت على “استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”

