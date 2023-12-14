جماعة الحوثي تستهدف حاويات شحن متجهة لإسرائيل

نفذت القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وتم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

وقال الحوثيون في بيان لهم إن ذلك يأتي في إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم وأبناء أمتنا.

وأضاف البيان : إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

ونجح الحوثي في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وأتم بيان الحوثي قائلا ' إننا إذ نؤكد استمرارنا في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.