أذهبوا إلى اليمن.. جماعة الحوثي تعترض سفينة بحرية بريطانية في البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، أن هناك كيان يصف نفسه بالبحرية اليمنية طالب سفينة بتغيير مسارها بمضيق باب المندب والتوجه إلى اليمن.

وقالت شركة أمبري في بيان لها، إن الجهة التي تقف وراء إجبار سفينة على التوجه إلى اليمن هي جماعة الحوثي الإرهابية.

وعلى جانب آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سفينة حربية أمريكية استجابت لنداء سفينية تجارية في البحر الأحمر ترفع علم جزر مارشال.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في حوالي الساعة 0830 (بتوقيت صنعاء) يوم الأربعاء في جنوب البحر الأحمر، استجابت المدمرة الأمريكية يو إس إس ميسون لنداء استغاثة من الناقلة Motor Vessel Ardmore Encounter التي ترفع علم جزر مارشال، والتي تعرضت لهجوم من قبل مليشيات الحوثي التي حاولت الصعود على متن الناقلة عبر الزوارق.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "عندما لم ينجح ذلك، تم إطلاق صاروخين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن على السفينة، ولكنهما أخطأا".