عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أذهبوا إلى اليمن.. جماعة الحوثي تعترض سفينة بحرية بريطانية في البحر الأحمر

شركة أمبري البريطانية
شركة أمبري البريطانية

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، أن هناك كيان يصف نفسه بالبحرية اليمنية طالب سفينة بتغيير مسارها بمضيق باب المندب والتوجه إلى اليمن.

وقالت شركة أمبري في بيان لها، إن الجهة التي تقف وراء إجبار سفينة على التوجه إلى اليمن هي جماعة الحوثي الإرهابية.

وعلى جانب آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سفينة حربية أمريكية استجابت لنداء سفينية تجارية في البحر الأحمر ترفع علم جزر مارشال.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في حوالي الساعة 0830 (بتوقيت صنعاء) يوم الأربعاء في جنوب البحر الأحمر، استجابت المدمرة الأمريكية يو إس إس ميسون لنداء استغاثة من الناقلة Motor Vessel Ardmore Encounter التي ترفع علم جزر مارشال، والتي تعرضت لهجوم من قبل مليشيات الحوثي التي حاولت الصعود على متن الناقلة عبر الزوارق.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "عندما لم ينجح ذلك، تم إطلاق صاروخين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن على السفينة، ولكنهما أخطأا". 

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجوم حوثي في البحر الأحمر

إسحق هرتسوج يحث على تشكيل تحالف دولي ضد تهديد الحوثيين في البحر الأحمر

اليمن جماعة الحوثي شركة أمبري البريطانية القيادة المركزية الأمريكية البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجوم حوثي في البحر الأحمر

إسحق هرتسوج يحث على تشكيل تحالف دولي ضد تهديد الحوثيين في البحر الأحمر

عاجل.. مدمرة أمريكية تسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة.. وننتظر حضور جماهير الأهلي بكثافة

ارفعوا الحصار.. نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

كاتب صحفي: انحدار كامل في شعبية نتنياهو داخل حكومته |فيديو

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

الصحة الفلسطينية: عدد الشهداء تخطى الـ18 ألفا نتيجة العدوان الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ