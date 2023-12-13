إسحق هرتسوج يحث على تشكيل تحالف دولي ضد تهديد الحوثيين في البحر الأحمر

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على X، أن التمرد الحوثي تجاوز الخط الأحمر في البحر الأحمر، مطالبا بتكثيف الجهود الدولية ضد من أسماهم “القراصنة الإرهابيين الحوثيين”.

دعا الرئيس إلى تشكيل تحالف دولي قوي وحقيقي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة أعمال الإرهاب والقرصنة المتصاعدة التي يقوم بها الحوثيون.

مشيرًا إلى قادتهم الشموليين في طهران باعتبارهم القوة الدافعة وراء هذه الأعمال، أكد هرتسوج على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء موحد وحاسم من قبل المجتمع الدولي بأكمله. يشكل عدوان الحوثي المستمر، الذي يستهدف السفن ذات الجنسيات والملكيات المتنوعة، تهديدا خطيرا للاقتصاد والتجارة العالميين.