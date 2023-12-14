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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجوم حوثي في البحر الأحمر

المدمرة الأمريكية
المدمرة الأمريكية ميسون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سفينة حربية أمريكية استجابت لنداء سفينية تجارية في البحر الأحمر ترفع علم جزر مارشال.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في حوالي الساعة 0830 (بتوقيت صنعاء) يوم الأربعاء في جنوب البحر الأحمر، استجابت المدمرة الأمريكية يو إس إس ميسون لنداء استغاثة من الناقلة Motor Vessel Ardmore Encounter التي ترفع علم جزر مارشال، والتي تعرضت لهجوم من قبل مليشيات الحوثي التي حاولت الصعود على متن الناقلة عبر الزوارق.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "عندما لم ينجح ذلك، تم إطلاق صاروخين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن على السفينة، ولكنهما أخطأا". 

وتابعت القيادة: "أثناء استجابت المدمرة الأمريكية لنداء الاستغاثة، أسقطت ميسون طائرة بدون طيار انطلقت أيضاً من مناطق سيطرة الحوثيين، وكانت الطائرة بدون طيار تتجه مباشرة نحو المدمرة ميسون وتم إسقاطها دفاعًا عن النفس".

وأشارت إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الأفراد على المدمرة ميسون ولم تلحق أضرار بأي سفينة.

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