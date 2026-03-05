اختراق صادم.. صاروخ إيراني يصل وسط إسرائيل بلا صفارات إنذار

سقط صاروخ باليستي أُطلق من إيران في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل دون أن تُطلق صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني ، عن إطلاق الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 4" التي استهدفت أهداف أمريكية وإسرائيلية، بصواريخ تحمل شعار "يا معز المؤمنين".

وأوضح الحرس الثوري ، أن الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 4" نفذت تحت اسم وذكرى شهداء الفرقاطة "دنا" التابعة للجيش الإيراني، وبالرمز المبارك "يا معز المؤمنين"، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم للأنباء.

وقال الحرس الثوري في بيانه أن العملية تم تنفيذها بإجراءات عسكرية متنوعة ومركبة على نطاق واسع، واستهدفت أهدافاً أمريكية وصهيونية، في إطار سلسلة العمليات المستمرة للحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن أول 100 ساعة من الحرب مع إيران كلّفت الولايات المتحدة 3.7 مليار دولار، أي ما يزيد عن 890 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونُشر يوم الخميس.

وتمثل التكاليف التشغيلية المدرجة بالفعل في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أقل من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التقديرات، وبالتالي، فإن المبلغ المتبقي من التكلفة، وقدره 3.54 مليار دولار، "سيتطلب على الأرجح تمويلًا إضافيًا من وزارة الدفاع، إما من خلال اعتماد مخصصات تكميلية أو مشروع قانون تسوية آخر"، بحسب محللي المركز.