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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سناكس خفيف.. طريقة عمل فشار بالكراميل كالجاهز

طريقة عمل فشار بالكراميل
طريقة عمل فشار بالكراميل  

يعد الفشار (البوب كورن) من المسلّيات التي يحرص الكثير على تناولها، خاصّة في العطلات، وقد يؤكل كما هو مملّح فقط، أو يمكن إضافة مكوّنات أخرى إليه، مثل الكراميل؛ لجعل مذاقه حلوًا .

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فشار بالكراميل، وهي من الوصفات العالمية لعمل سناكس، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص.

وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل فشار بالكراميل

 

طريقة عمل فشار بالكراميل

 

مقادير طريقة عمل فشار بالكراميل :

للبوب كورن :

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

90 جرام ذرة فشار

1 رشّة ملح

 

للكراميل :

200 جرام سكر

100 مل ماء

1 ملعقة كبيرة زبدة

 

طريقة عمل فشار بالكراميل :

_ لتحضير الفشار، نضع في قدر كبير كل من: الزبدة، الزيت النباتي، ذرة الفشار، الملح.

_ نغطّي القدر وهدّئي النار ونتّركه الذرة الصفراء حتى تنّضج وتصّبح فشارًا.

_ نطفئ النار وننقل الفشار (البوب كورن) في بولة كبيرة جانبًا حتى يبرد.

_ لتحضير الكراميل، نضع في قدر كبير على النار كل من: السكر، الماء.

_ نتّرك مزيج السكر على النار دون تحّريك حتى يتكرّمل السكر، ثم نطفئ النار وتضاف الزبدة.

_ نقلّب مزيج السكر المكرّمل مع الزبدة حتى تذوب به تمامًا ثم نسّكب مزيج الكراميل فوق الفشار.

_ نقلّب الفشار مع الكراميل حتى يتجانس ثم نضعه في صينية بها ورقة زبدة.

_ ندّخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتماسك الفشار مع الكراميل.

_ نفكّك الفشار بالكراميل، ونضعه في طبق التقديم.

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