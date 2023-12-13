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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريعة وشهية.. طريقة عمل حلوى بارد بالبسكويت

طريقة عمل شوكولاتة
طريقة عمل شوكولاتة بالبسكويت البارد

تعتبر طريقة عمل شوكولاتة بالبسكويت البارد من  الحلويات الباردة و السريعة، والتي يمكن تحضيؤها في المنزل بمكونات ومقادير بسيطة وغير مكلفة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلوى بسكويت بالشوكولاتة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية ..

 

طريقة عمل شوكولاتة بالبسكويت البارد

 

طريقة عمل شوكولاتة بالبسكويت البارد

 

مقادير طريقة عمل حلوى شوكولاتة بالبسكويت :

450 جرام بسكويت الشوكلاتة بالكريمة

225 جرام شوكولاتة ذائبة

225 جرام جبنة كريمي

 

طريقة عمل حلوى شوكولاتة بالبسكويت : _نقسم البسكويت إلى نصفين، نطحن نصفه ونتركهم جانبا.

_ نطحن باقى الكمية حتى يصل إلى درجة شديدة النعومة، نضعه فى وعاء مناسب ثم نضيف له الجبنة، ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

_ نشكل الخليط الممزوج على شكل كرات، في الشوكلاتة الذائبة نقوم بغمس كرات البسكويت، ثم نرصها على ورق خبز.

_ ننثر على الكرات باقي كميه البسكويت المطحون، ثم نضعها فى الثلاجة حتى تتماسك.

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