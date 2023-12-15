%89 نسبة استحواذ المصريين من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع المنقضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.2%، والعرب على 6.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 195.4 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 161.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.3%، وسجل العرب 7.6%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.1 مليار جنيه.

فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.