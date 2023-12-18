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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجمل سامسونج في العالم.. سعر Galaxy Z Flip5 في الإمارات

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Flip5

قدمت سامسونج الكورية أكثر جوالاتها الذكية جمالاً وأناقةً في فئة الشاشات القابلة للطي، وهو الأحدث من إصداراتها Samsung Galaxy Z Flip5

وصل سعر جوال سامسونج Samsung Galaxy Z Flip5 فى الإمارات سعة 256 جيجابايت إلى 2279 درهماً إماراتياً، وسعة 512 جيجابايت مقابل 2385 درهماً.

جاء جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بشاشة رئيسية قياس 6.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وشاشة خارجية قياس 3.4 بوصة من نوع Super AMOLED مع طبقة حماية أيضاً من نوع Corning Gorilla Glass Victus+.

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يعمل جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8+ Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يتوفر جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Flip5

يحمل جوال Samsung Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأمامية لجوال Samsung Galaxy Z Flip5 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 30 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Flip5

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Flip5 بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، و 15 وات للحشن اللاسلكي، و7.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

يوفر قارىء لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والإطار مصنع من الألومنيوم المقوى؛ للحماية من الخدش، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

Samsung Galaxy Z Flip5

تستطيع شراء جوال Samsung Galaxy Z Flip5 في 7 ألوان هي، الأخضر الفاتح، الكريمي، اللافندر، الرمادي، الأصفر، الأزرق، الأخضر، والجرافيتي.

سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy Z Flip5 الامارات

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