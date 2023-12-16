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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا .. هل أنت منهم ؟

عوامل تزيد من الإصابة
عوامل تزيد من الإصابة بالأنيميا  

تحدث الأنيميا نتيجة نقص كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين التي تحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم الأخرى. 

 

عوامل تزيد من الإصابة بالأنيميا

 

ويمكن أن تسبب الأنيميا في الشعور بالتعب والضعف وضيق النفَس، ومن الممكن أن يكون فقر الدم مؤشرًا تحذيريًا على الإصابة بمرض خطير.

 

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ويمكن علاج الأنيميا، بأخذ المكملات الغذائية أو اتباع النظام الغذائي الصحي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك ” الطبي.

 

وقد تزيد بعض العوامل التالية من احتمالات إصابة بعض الأشخاص بالانيميا، ومن أبرزها ما يلي :

_ من لا ييتضمن نظامهم الغذائي قدر كافٍ من الفيتامينات والمعادن كالحديد B-12 والفولات من احتمالات الإصابة بفقر الدم.

 

_ من يعانون من مشكلات الأمعاء الدقيقة فهي تقلل من كفاءة امتصاص العناصر المغذية من احتمالات الإصابة الأنيميا.

 

عوامل تزيد من الإصابة بالأنيميا

 

_ النساء خلال فترة الطمث، فقد تُسبب غزارة الحيض الإصابة بفقر الدم؛ حيث أن الحيض يُسبب فقدان خلايا الدم الحمراء.

 

_ النساء الحوامل يزيد من إصابتهم بالأنيميا، إذا لم تتناول الحامل الفيتامينات التي تحتوي على حمض الفوليك والحديد.

_ من يعانون من الأمراض المزمنة، مثل السرطان أو الفشل الكلوي أو السكري أو بمرض مزمن آخر يزيد من احتمالات إصابتهم بالأنيميا.

 

_ من بعانون من فقدان الدم البطيء والمزمن بسبب قرحة أو مصدر آخر داخل الجسم، مما يؤدي استنزاف مخزون الجسم من الحديد.

 

_ من لديهم تاريخ عائلي، فقد تزيد إصابة أحد أفراد العائلة بأحد أنواع فقر الدم الموروثة، ويعرف باسم الوراثي، مثل فقر الدم المنجلي.

 

_ من بعانون من تاريخ مَرضي للإصابة بأنواع مُعينة من العدوى وأمراض الدم وأمراض المناعة الذاتية تزيد احتمالات الإصابة بالأنيميا.

 

_  الأشخاص الذين يفرطون في تناول المشروبات الكحولية يزيد من الإصابة بالأنيميا.

 

_ الأشخاص فوق عمر 65 أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا.

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