جهاد جريشة: موديست لا يستحق الطرد أمام اتحاد جدة

قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن الفرنسي موديست مهاجم النادي الأهلي، لا يستحق الحصول على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.



وأضاف جريشة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، «كان لابد من تدخل تقنية الفيديو في قرار طرد موديست أمام اتحاد جدة»، مؤكداً أن كان يجب على حكم المباراة إنذار موديست وليس طرده أمام اتحاد جدة.

وأشار جريشة ، أن قرار حكم اللقاء عن ركلتي الجزاء التي احتسبت للفريقين قال«الأهلي استحق ركلة جزاء أمام اتحاد جدة، وركلة جزاء الاتحاد واضحة 100%».