مدرس أمريكي يهدد من يعادي إسرائيل بـ«قط.ع رأسه»

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مدرس في مدرسة إعدادية في ولاية جورجيا لجريمة كراهية، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

قال شهود عيان للشرطة أن المدرس هدد بقطع رأس طالبة اعترضت على علم إسرائيلي في الفصل الذي يدرس فيه.

وعليه تم القبض على بنجامين ريس، وهو مدرس في مدرسة وارنر روبينز المتوسطة.

جرى ذلك في 8 ديسمبر بتهمة توجيه تهديدات إرهابية والقسوة على الأطفال وفقا لسجلات سجن مقاطعة هيوستن.

لكن تم إطلاق سراحه بكفالة مالية بعد يومين من اعتقاله.

وقال وليام كيندال المدعي العام لمقاطعة هيوستن، إن ريس طلب محاميا عاما لكن لم يتم تعيين محام له.



وقالت الطالبة لمحقق الشرطة إنها ذهبت إلى فصل ريس في 7 ديسمبر بعد أن شاهدت العلم، وأخبرته أنها تراه مهينا لأن "الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين".

وبحسب الطالبة، قال ريس غاضبا إنه يهودي واتهمها بـ"معاداة السامية"، بينما قال الشهود إنهم سمعوا المدرس يوجه شتائم للطالبة ويهددها بقطع رأسها.