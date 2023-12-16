بسبب قوائم الانتظار.. كارثة تضرب التأمين الصحي البريطاني

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان هناك الملايين من البريطانيين ينتظرون أكثر من شهر لرؤية طبيبهم العام بالتأمين الصحي البريطاني، في معاناة كبيرة فاقت كل المقاييس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، انه تم إجراء حوالي 14.9 مليون موعد بعد أكثر من 28 يومًا من حجزها في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة التايمز.

وأفادت الصحيفة ان هذا الرقم الصارخ أعلى بكثير بالفعل من عدد الانتظار البالغ 12.8 مليونًا طوال العام الماضي بأكمله، وهو في طريقه لتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 15.2 مليونًا في عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى انه في أكتوبر الماضى، تم الإبلاغ عن حوالي 2.6 مليون موعد بعد أكثر من 28 يومًا من الحجز، وهو ما يمثل واحدًا من كل 13.

وهذا الرقم يزيد بما يقرب من مليون عن نفس الشهر قبل وباء كورونا، في حين أنه يزيد بمقدار 700000 عن أكتوبر 2022.

كما حدثت 28 ألف حالة وفاة زائدة في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، مع تسجيل أكبر ارتفاع في البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كثير من هذه الحالات كانوا يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب.