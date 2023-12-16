أخبار التعليم... البحث العلمي تعلن عن مسابقة للشباب من سن 15 حتى 20 عامًا.. حصاد الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة خلال 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



البحث العلمي تعلن عن مسابقة للشباب من سن 15 حتى 20 عامًا| تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة فى اللجنة الوطنية الرياضيات عن مسابقة للشباب من سن 15 – 20 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، وتمنح 3 جوائز مالية بواقع 2000 جنيه لكل فائز وشهادة من الاكاديمية.

حصاد الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة خلال عام 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2023 شهد ازدهارًا وتطورًا في تنفيذ الأنشطة الطلابية وفعاليات نشر وتنمية الوعى لدى طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية التي تُساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتشكيل وعيه وثقافته، وتعزيز انتماء الطلاب، وتوفير سبل الدعم اللازم للموهوبين والمُتفوقين في كافة المجالات.

آداب القاهرة تكشف موعد عقد امتحانات طلاب الفرقة الثالثة

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية.

طب أسنان عين شمس أول كلية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج البكالوريوس

حصلت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم و الأسنان) من منظمة "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 9 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر وكان على النحو الآتي:

إطلاق نتائج تصنيف المراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٩ ديسمبر الجاري، فعاليات إعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago،برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، بحضورالدكتورمحمد الإيسطي نائب رئيس مؤسسة السيفير، و عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، و فيليكس دي مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

العدوان على غزة.. الملتقى الطلابي الأول لقسم العلاقات العامة والإعلام

تم انعقاد الملتقى الطلابي الأول تحت عنوان " للاحترافية مكان قسم العلاقات العامة والاعلان كلية الإعلام جامعة القاهرة ، والذي استهدف ربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي ومنح فرص أوسع وأرحب لطلاب المراحل المختلفة بالكلية والمنتمين لقسم العلاقات العامة لإبراز مهاراتهم في اعداد مشروعات متميزة تتبنى معالجات إعلامية واعلانية للعديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري والعربي.