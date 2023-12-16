الكبسة والطعمية.. مفيدة شيحة تهاجم وليد الفراج

مفيدة شيحة تلقن وليد فراج درسا على الهواء

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، جماهير النادي الأهلي والكرة المصرية بفوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة السعودي، والتأهيل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقاومة في المملكة العربية السعودية.



وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن الكبسة والطعمية تريند مباراة الاهلي والاتحاد، والاعلامي السعودي وليد الفراج هو وراء هذا التريند، ومكنش ليها لازمة لتأجيج روح الحرب بين جماهير الأهلي والاتحاد، وبعد الهزيمة قولت إنك كنت بتهزر ورجعت للخلف، ومكنش له لازمة الموضوع من البداية".

وليد فراج السبب في أزمة الكبسة والطعمية



وتابعت مفيدة شيحة، أن روح الاهلي تنتصر على نجوم الاتحاد، وافتخر باني أهلاوية، وثلاث أهداف احسن من بعض، واداء كله رجولة ، وجماهير الاهلي قدمت روج عالية في ملعب المباراة، الكابتن محمود الخطيب رجل محترم وله كل التقدير والاحترام.

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" إتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة إتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.