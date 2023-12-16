طريقة عمل الكشري الحلو مثل المحلات مع الشيف سارة سمير.. فيديو

قدمت الشيف سارة سمير، ببرنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، طريقة عمل الكشري الحلو.

مكونات الكشري الحلو:

أرز باللبن

أرز مصري+ ٢ كوب ماء + سكر+ لتر حليب+ نشا أو كريم شانتيه + فانيليا+ الكريمة ماء مثلج + سكر + كريمة + جلاش محمص + كريمة لوتس + مانجو + كنافة محمصة.

طريقة العمل:

يتم تسوية الأرز على النار ثم إضافة لتر الحليب كامل الدسم بالقشطة ثم يتم وضع الفانيليا، ثم يقلب جيدا، ويتم وضع معلقة من النشا على نصف كوب حليب وكوب من الماء البارد وعليها نصف معلقة من السكر ويتم تقلبيهم ووضع معلقتين كريم شانتيه عليها ثم تقلبيهم جيدا، وذلك لعمل الكريم شانتيه.