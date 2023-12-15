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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

الكشري الاسكندراني
الكشري الاسكندراني

الكشري الإسكندراني من الأكلات الشعبية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكشري الإسكندراني.

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مقادير الكشري الاسكندراني :


٢كوب أرز مصري
2كوب عدس أصفر
2كوب ماء
سمنة
ملح

 

طريقة تحضير الكشري الاسكندراني :


في حلة على النار نضع كمية من السمنة ثم نضع الأرز والعدس ونشوحهم قليلاً ثم نسقيهم بالماء المغلي ونضيف الملح ونترك الكشري على النار حتى تمام النضج ثم يقدم مع البيض المدحرج والباذنجان المقلي بدقة الخل والثوم وبالهنا والشفا.


(لعمل البيض المدحرج)


نسلق البيض ثم نحمره في السمنة مع تتبيله بالملح والفلفل الأسود والكمون.
 

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