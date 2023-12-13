مقادير وطريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني | بأسهل الخطوات

ملفوفة الجلاش بالسوداني من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

وقدّم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موق التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني، فيما يلي...

مقادير ملفوفة الجلاش بالسوداني

لفة جلاش

سمنة ذائبة

(الحشو)

ربع كيلو سوداني مفروم

كوب شربات ثقيل بارد



طريقة تحضير ملفوفة الجلاش بالسوداني

نفرد ورقتين من الجلاش ثم ندهنه بالسمنة ونضع الفول السوداني ونلفه رول ونضغط عليه قليلاً ثم نلفه بشكل دائري مثل السينابون ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نرص حبات الجلاش في صينية مدهونة بالسمنة وندهن الوجه بالسمنة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي ثم نسقيه بالشربات الثقيل البارد ويزين بالمكسرات المجروشة ويقدم بالهنا والشفا.

