عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقادير وطريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني | بأسهل الخطوات

ملفوفة الجلاش بالسوداني
ملفوفة الجلاش بالسوداني

ملفوفة الجلاش بالسوداني من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.
وقدّم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موق التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني، فيما يلي...

txt

طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

txt

أرخص وأحلى من المحلات ...طريقة عمل الباتون ساليه

مقادير ملفوفة الجلاش بالسوداني
لفة جلاش 
سمنة ذائبة
(الحشو)
ربع كيلو سوداني مفروم
كوب شربات ثقيل بارد


طريقة تحضير ملفوفة الجلاش بالسوداني
نفرد ورقتين من الجلاش ثم ندهنه بالسمنة ونضع الفول السوداني ونلفه رول ونضغط عليه قليلاً ثم نلفه بشكل دائري مثل السينابون ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نرص حبات الجلاش في صينية مدهونة بالسمنة وندهن الوجه بالسمنة ثم ندخله الفرن  على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي ثم نسقيه بالشربات الثقيل البارد ويزين بالمكسرات المجروشة ويقدم بالهنا والشفا. 
 

ملفوفة الجلاش بالسوداني طريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني الشيف محمد حامد مقادير ملفوفة الجلاش بالسوداني طريقة تحضير ملفوفة الجلاش بالسوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

موضوعات متعلقة

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

أرخص وأحلى من المحلات ...طريقة عمل الباتون ساليه

ترشيحاتنا

مؤشرات أولية.. تقدم السيسي ومنافسة بين زهران وعمر على المركز الثاني

جوارديولا يزف نبأ سارًا بشأن هالاند قبل كأس العالم للأندية

الاحتلال يطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين| فيديو

روسيا تحث مجلس الأمن على الوفاء بالتزاماته بشأن وقف إطلاق النار بغزة

اللجنة العامة رقم 5 مركز كفرالشيخ: حصول المرشح السيسي على 210 آلاف و243 صوتا

واحد عايز يروح أوروبا والتاني الدوحة|فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

مقادير وطريقة عمل ملفوفة الجلاش بالسوداني | بأسهل الخطوات

انتقادات واسعة|صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما تثير ضجة.. لن تتوقع لماذا

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ