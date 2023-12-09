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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص وأحلى من المحلات ...طريقة عمل الباتون ساليه

طريقة عمل الباتون
طريقة عمل الباتون ساليه

الباتون ساليه من المخبوزات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه المختلف عن المقرمشات الأخرى.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الباتون ساليه .

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مقادير الباتون ساليه:
نصف كيلو دقيق
٢٠٠جرام زبدة
٥جرام ملح
٥جرام خميرة فورية
25جرام سكر
ماء للعجن
(للوجه)
كمون صحيح
شمر صحيح


طريقة تحضير الباتون ساليه:
في العجان نضع كل المكونات ونعجن جيداً مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نفردها ونقطعها على شكل أصابع رفيعة ثم نرصها على صاج مرشوش بالدقيق ثم ندهن الوجه ببيضة مخفوقة مع الفانيليا ونرش على الوجه الكمون أو الشمر ثم نقطع أصابع الباتون ساليه وندخله الفرن على درجة حرارة 190 وتكون حرارة غير مباشرة ونتركه حتى تمام النضج.
 

الباتون ساليه طريقة عمل الباتون ساليه مقادير الباتون ساليه طريقة تحضير الباتون ساليه الشيف محمد حامد

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