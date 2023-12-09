أرخص وأحلى من المحلات ...طريقة عمل الباتون ساليه

الباتون ساليه من المخبوزات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه المختلف عن المقرمشات الأخرى.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الباتون ساليه .



مقادير الباتون ساليه:

نصف كيلو دقيق

٢٠٠جرام زبدة

٥جرام ملح

٥جرام خميرة فورية

25جرام سكر

ماء للعجن

(للوجه)

كمون صحيح

شمر صحيح



طريقة تحضير الباتون ساليه:

في العجان نضع كل المكونات ونعجن جيداً مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نفردها ونقطعها على شكل أصابع رفيعة ثم نرصها على صاج مرشوش بالدقيق ثم ندهن الوجه ببيضة مخفوقة مع الفانيليا ونرش على الوجه الكمون أو الشمر ثم نقطع أصابع الباتون ساليه وندخله الفرن على درجة حرارة 190 وتكون حرارة غير مباشرة ونتركه حتى تمام النضج.

