طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

سلطة المكرونة بالتركي من الأطباق الشهية واللذيذة الغنية بالمكونات الصحية، ويمكنك تقديم هذا الطبق لأفراد أسرتك في البيت بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي



مقادير سلطة المكرونة بالتركي

كيس مكرونة بينا مسلوقة

كوب تركي مدخن

كوب طماطم شيري أنصاف

كوب خيار شرائح

كوب فلفل ألوان شرائح

كوب زيتون أسود مخلي

2كوب كابوتشي مكعبات

كوب جبنة شيدر مكعبات

(الدريسينج)

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2علبة زبادي

نصف كوب جبنة كريمي

رشة فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة المكرونة بالتركي

في بولة نضع كل المكونات ماعدا الكابوتشي ونقلب جيداً ثم في طبق التقديم نضع أوراق الكابوتشي على الأحرف ثم نضيف خليط المكرونة والخضار ثم نضع الدريسينج على السلطة أو نضعه بجانبها في صوصيرة وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الدريسينج)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً