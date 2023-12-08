طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

جاتوه الجيلي من الحلويات الشهية واللذيذة والمختلفة عن الحلويات الأخرى، فيمكنك تطبقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جاتوه الجيلي.



مقادير جاتوه الجيلي

٢باكو جيلي فراولة

سبونج كيك فانيليا جاهز

سبونج كيك شوكولاتة جاهز

كريم شانتي مخفوق

فواكه مشكلة



طريقة تحضير جاتوه الجيلي

في بولة نضع جيلي الفراولة وماء ساخن ونخلط بالمضرب اليدوي حتى يذوب الجيلي تماماً ثم باستخدام فورمة مستطيلة نقطع الكيك ثم نضع طبقة من الكيك ونفرد عليه الكريم شانتي المخفوق ثم نضع الفواكه "مقطعة مكعبات" ثم نضع الجيلي وندخله الفريزر حتى يتماسك ويقدم بالهنا والشفا