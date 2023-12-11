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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل لسان عصفور
طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج

لسان عصفور بالدجاج من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك، طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج.

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مقادير لسان عصفور بالدجاج
٣ صدور دجاج مكعبات
٢كيس لسان عصفور
٢بصل مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة  كبيرة فلفل حار مفروم
3 ثمار فلفل ألوان مفروم
2 ثمار طماطم مكعبات
ملعقة  كبيرة  صلصة
مرقة دجاج
زبدة
زيت
بهارات دجاج
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير لسان عصفور بالدجاج :
في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع صدور الدجاج والتوابل كلها ونشوحها جيداً ثم نضيف الثوم والصلصة ونقلب جيداً ثم نضع البصل والفلفل الحار والفلفل الألوان والطماطم ونقلب ثم نضع لسان العصفور المحمر ونقلب جيداً ثم نضيف المرقة والقليل من الماء المغلي بالتدريج ونتركه حتى تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا.
 

لسان عصفور بالدجاج طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج مقادير لسان عصفور بالدجاج طريقة تحضير لسان عصفور بالدجاج الشيف فاطمة أبو حاتي

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