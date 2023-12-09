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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

جرة دبابيس الدجاج
جرة دبابيس الدجاج

 جرة دبابيس الدجاج من الأطباق الرئيسية الجديدة وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك يمكنك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

وقدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  جرة دبابيس الدجاج

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مقادير جرة دبابيس الدجاج
كيلو دبابيس دجاج
٢بطاطس
٢طماطم
٢فلفل رومي
٢فلفل حار
٢عود كرفس بلدي
٣بصل
٤فص ثوم
٢ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
(العجينة)
ربع كيلو دقيق
نصف كوب ملح
ماء للعجن

طريقة تحضير جرة دبابيس الدجاج 
نتبل دبابيس الدجاج بالتوابل كلها ثم في جريل على النار نضع الزبدة ثم نضع دبابيس الدجاج ونشوحها جيداً ثم في بولة نضع كل الخضار ونضيف عليهم دبابيس الدجاج المشوحة ونقلب ثم نضعهم في الجرة ونغطيها بالعجينة ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل العجينة)
نخلط الدقيق مع الملح ونعجن بالماء حتى تتكون عجينة متماسكة  

جرة دبابيس الدجاج الشيف محمد حامد طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج مقادير جرة دبابيس الدجاج طريقة تحضير جرة دبابيس الدجاج

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