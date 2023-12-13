طريقة عمل كبسة الكفتة| جديدة وغير تقليدية

كبسة الكفتة من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبسة الكفتة، فيما يلي...

مقادير كبسة الكفتة

نصف كيلو أرز بسمتي

بصلة مفرومة

ربع كوب زيت

2زجاجة صلصة طماطم

شوربة ساخنة

عود قرفة خشب

فلفل أحمر حار جاف

ملعقة صغيرة لومي بودر

(لعمل الكفتة)

كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب كزبرة مفرومة

نصف كوب بقسماط

بهارات لحمة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كبسة الكفتة :-

في حلة على النار نضع الزيت ثم نضع البصلة ونقلبها حتى تذبل ثم نضع صلصة الطماطم والتوابل كلها ونقلب ونتركها حتى تتسبك ثم نضع الكفتة والأرز والماء أو الشوربة الساخنة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الكفتة)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع كرات الكفتة ونشوحها.

