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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبسة الكفتة| جديدة وغير تقليدية

كبسة الكفتة
كبسة الكفتة

كبسة الكفتة من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن الأكلات الأخرى.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كبسة الكفتة، فيما يلي...

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مقادير كبسة الكفتة
نصف كيلو أرز بسمتي
بصلة مفرومة
ربع كوب زيت
2زجاجة صلصة طماطم
شوربة ساخنة
عود قرفة خشب
فلفل أحمر حار جاف
ملعقة صغيرة لومي بودر
(لعمل الكفتة)
كيلو لحمة مفرومة
بصلة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب كزبرة مفرومة
نصف كوب بقسماط
بهارات لحمة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير كبسة الكفتة :-
في حلة على النار نضع الزيت ثم نضع البصلة ونقلبها حتى تذبل ثم نضع صلصة الطماطم والتوابل كلها ونقلب ونتركها حتى تتسبك ثم نضع الكفتة والأرز والماء أو الشوربة الساخنة ونتركها حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الكفتة)
في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً حتى يتكون خليط الكفتة ثم نشكلها على شكل كرات متساوية ثم في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع كرات الكفتة ونشوحها.
 

كبسة الكفتة طريقة عمل كبسة الكفتة مقادير كبسة الكفتة طريقة تحضير كبسة الكفتة الشيف فاطمة أبو حاتي الكفتة

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