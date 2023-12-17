لن تصدق.. سبب غريب وراء برودة القدمين في الشتاء

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها، ما هي أسباب برودة القدمين :
أسباب برودة القدمين
١- درجات الحرارة الباردة تسبب ضيق للأوعية الدموية مما يقلل من تدفق الدم إلى القدمين .
٢- ضيق الأوعية الدموية بسبب ارتفاع الكوليسترول / التدخين / ارتفاع ضغط الدم .
٣- ضعف الدورة الدموية نتيجة أمراض القلب .
٤- فقر الدم .- نقص الحديد
٥- داء السكر .
٦- كسل الغدة الدرقية .
٧- التعرض لضغوط نفسية والقلق .
لذلك يجب مراجعة طبيبك للقيام بالفحوصات اللازمة والتحاليل
لمعرفة السبب المباشر من الاسباب المذكورة، ووصف العلاج المناسب حسب الحالة