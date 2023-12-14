تناول هذا النوع من المكسرات يحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورًا جديدًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، اذا كنت بحاجة للكالسيوم .. ولا تحب الحليب

تناول (اللوز)

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم، وبسبب محتواه العالي من الكالسيوم ويساهم اللوز في دعم صحة العظام والأسنان.

خاصة إذا كنت لا تشرب الحليب او تتناول منتجات الألبان بشكل جيد فإن حفنة من اللوز تساعد في الحفاظ على توازن نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى أنه يحتوي على المغنيسيوم والزنك وفيتامين K والمنغنيز، والتي تساهم في صحة العظام أيضًا.

تناول اللوز النيء او المحمص قليلا .. مقدار حفنة اليد يوميا.