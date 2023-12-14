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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول هذا النوع من المكسرات يحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية

اللوز
اللوز

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورًا جديدًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

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ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم يوميا؟

وأوضحت سهام سوقية، اذا كنت بحاجة للكالسيوم .. ولا تحب الحليب 
تناول (اللوز)

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم، وبسبب محتواه العالي من الكالسيوم  ويساهم اللوز في دعم صحة العظام والأسنان. 

خاصة إذا كنت لا تشرب الحليب او تتناول منتجات الألبان بشكل جيد فإن حفنة من اللوز تساعد في الحفاظ على توازن نظامك الغذائي. 

بالإضافة إلى أنه يحتوي على المغنيسيوم والزنك وفيتامين K والمنغنيز، والتي تساهم في صحة العظام أيضًا.

تناول اللوز النيء او المحمص قليلا .. مقدار حفنة اليد يوميا.

اللوز اللوز النيء المغنيسيوم الكالسيوم العظام

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