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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تنظيف الميكروويف في دقيقة واحدة

الميكروويف
الميكروويف

يعد الميكروويف من الأجهزة التي تستخدمها السيدات بشكل دائم ومستمر في المطبخ، ولذلك يجب تنظيفه بشكل دوري وآمن للحفاظ عليه.

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طريقة تنظيف الميكروويف 

للتخلص من روائح الطعام أو تناثر الطعام المتصلب في الميكروويف.

قم بخلط 6 ملاعق من صودا الخبز أو نصف كوب من عصير الليمون مع كوب واحد من الماء في وعاء زجاجي آمن للاستخدام في الميكروويف. 

ضعي الخليط في الميكروويف حتى يغلي، ثم اتركيه بالداخل مع إغلاق الباب حتى يبرد. 

سيعمل البخار على تفكيك الأوساخ ويجعل من السهل مسح الجزء الداخلي من الميكروويف، والتخلص من بقايا الطعام الملتصقة داخله.

الميكروويف طريقة تنظيف الميكروويف تنظيف الميكروويف صودا الخبز الليمون

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