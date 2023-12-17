رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: أمريكا تعانى من الانشقاقات بعد العدوان على غزة

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تعاني من انشقاقات كبيرة بشأن تعاملها مع الحرب الإسرائيلية في غزة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق تسوية شاملة من خلال حل الدولتين.

وكشف الدكتور هيثم أبوسعيد ، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ليس في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة.

القوانين الدولية



ولفت رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل تبحث عن مخرج لائق على المستوى الشعبي حتى يستفيد منه نتنياهو، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يواصل انتهاك المواثيق الأممية والقوانين الدولية.

