لحماية شواطئ الإسكندرية.. متحدث الحكومة يكشف توجيهات «مدبولي» لإنهاء مشروع مهم

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "تم استعراض خلال الاجتماع القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية والموقف التنفيذ لأعمال الحماية العاجلة لشواطئ المدينة".

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأمر يمثل أهمية خاصة، أخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية بشكل عام ومنها شواطئ الإسكندرية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة من التغيرات المناخية وجارٍ خلال الفترة المقبلة متابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع.

ونوه بأن الاجتماع هدف بالأساس لمناقشة حماية الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، موضحا أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية استعادة شواطئ المدينة باعتبار ذلك يحظى بأولوية قصوى.