توجيه حكومي بشأن الموظفين بالعاصمة الإدارية للارتقاء بأدائهم

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماع مع مسؤولي الجهات الوطنية بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح: "تناول الاجتماع متابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي"، مضيفا: "الاجتماع شهد أيضا عرضا مفصلا بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة، وخطط التشغيل والصيانة للحي الحكومي".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على ما أُنْجِز من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

ونوه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أهمية وضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أدائهم.