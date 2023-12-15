معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية: الحي الثالث جاهز للسكن

قال أحمد العربي معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إن الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة أول منطقة تم بدء العمل فيها داخل العاصمة.

وأضاف أحمد العربى ، خلال حواره مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى طاهر حمدى، أن الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة يقام على مساحة 1016 فدان ويحده 4 مناطق رئيسية منها منطقة الأبراج.

699 عمارة

وأوضح معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أن الحى يضم 699 عمارة إضافة إلى الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن.



وأشار معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إلى أن الحي يضم منطقة ترفيهية وممشى سياحى، والحى جاهز للسكن بالفعل.