عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل وحدات حى جاردن سيتى

حي جاردن سيتي العاصمة
حي جاردن سيتي العاصمة

قال المهندس مجدى عبدالمنعم نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية،أن حي جاردن سيتي العاصمة يمتد على محور رئيسى من المحاور ويقام على مساحة 885 فدان.

وأضاف جدى عبدالمنعم ،خلال حوارها مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى طاهر حمدى، أن حي جاردن سيتي العاصمة يضم 93 كلاستر و 385 عمارة سكنية وضم 459 فيلا.

مساحة الوحدات السكنية 

وتابع نائب رئيس جهاز العاصمة الإداري: مساحات الوحدات تبدأ من 65 متر حتى 330 متر مسطح .

وعن الوحدات التجارية أوضح نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أن المساحات تبدأ من 40 متر حتى 700 متر. 

الإعلامي طاهر حمدي العاصمة الادارية الوحدات التجارية الوحدات السكنية جاردن سيتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

ترشيحاتنا

زواج أسماء أبو اليزيد

علي معلول يفتتح التسجيل لـ الأهلي في مرمى الاتحاد بكأس العالم للأندية

حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب

تهديدان للحارسين.. 15 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أنهى حياة شيف | استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية في البدرشين غدًا

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ