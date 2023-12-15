نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل وحدات حى جاردن سيتى

قال المهندس مجدى عبدالمنعم نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية،أن حي جاردن سيتي العاصمة يمتد على محور رئيسى من المحاور ويقام على مساحة 885 فدان.

وأضاف جدى عبدالمنعم ،خلال حوارها مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى طاهر حمدى، أن حي جاردن سيتي العاصمة يضم 93 كلاستر و 385 عمارة سكنية وضم 459 فيلا.

مساحة الوحدات السكنية

وتابع نائب رئيس جهاز العاصمة الإداري: مساحات الوحدات تبدأ من 65 متر حتى 330 متر مسطح .

وعن الوحدات التجارية أوضح نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أن المساحات تبدأ من 40 متر حتى 700 متر.