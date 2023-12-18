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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تؤثر توترات الأوضاع في البحر الأحمر على قناة السويس؟..رئيس الهيئة يكشف

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، أو أن التأثير كان غير ملحوظ أو غير ظاهر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك حوالي 55 سفينة مرت من رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من عدد 2128 سفينة، موضحا أن المتوسط الخاص بالقناة مرور فى حدود من 72 إلى 74 سفينة، ومر بالأمس 77 سفينة، واليوم هناك 80 سفينة.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار التحويل ليس سهلا ويستغرق وقتا لنقل البضائع، لافتا إلى أن القناة تستمر فى التطوير والتحديث، ودائما هناك عمليات مسح بخطة منظمة.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس هيئة قناة السويس حركة الملاحة

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