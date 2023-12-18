نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 46 صحفيا منذ 7 أكتوبر الماضي

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي 46 صحفيا.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 32 صحفيا، من بينهم 19 جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود "ملف سري"، فيما وجه الاحتلال لعدد آخر تهما تتعلق بما يسميه "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولفت إلى أن عددًا من الصحفيين تعرضوا للتحريض على صفحات تابعة للاحتلال، ومنهم من جرى اعتقاله لاحقًا، كما حصل مع الصحفية سمية جوابرة التي اعتقلت وهي حامل في شهرها السابع، وأفرج عنها بشروط قاسية تستهدف عملها الصحفيّ، وفرض عليها الحبس المنزليّ القائم حتّى اليوم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقل الصحفي الجريح معاذ عمارنة (36 عامًا) من بيت لحم، يواجه ظروفًا صحية صعبة في سجن "مجدو"، جرّاء الإجراءات الانتقامية الممنهجة، وعمليات التعذيب التي فرضها الاحتلال على الأسرى والمعتقلين بشكل مضاعف وغير مسبوق.

وبين أن الصحفي عمارنة والمعتقل إداريا منذ تاريخ 16 أكتوبر، تعرض لعمليات تنكيل وتعذيب كما كافة المعتقلين، ويعاني من صعوبة في الرؤية، وغباش في عينه اليمنى، وفي إطار الجرائم الطبيّة التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، فإنه يرفض حتى اليوم السماح بإدخال عينه الزجاجية، ونظارته، بعد أن فقد إحدى عينيه عام 2019 جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال ممارسة عمله الصحفي.

وأوضح نادي الأسير، أن عمارنة يعاني من مرض السكري المزمن، والذي تفاقم في ظل تنفيذ إدارة السّجون سياسة التجويع بحقّ الأسرى، كما ويعاني من نوبات ألم وصداع شديدة بسبب البرد القارس، ومنذ اعتقاله لم يتمكّن من استبدال ملابسه بعد أن استولوا على ملابسه، وما تبقى له ستره خفيفة لا تقيه من البرد القارس.