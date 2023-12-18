عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

تحتفل اليوم الفنانة نيللى كريم بعيد ميلادها التاسع والأربعين حيث قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة بارزة فى تاريخها الفنى سواء فى التلفزيون أو السينما ونرصد 35 صورة لنيللى كريم مع زوجها الحالى وأولادها ووالدتها.

بداية نيللى كريم

ولدت لأب مصري وأم روسية. ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام، حيث أنهت دراستها هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية، وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه لتصبح واحدة من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.

بدأت نيللي كريم بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم "سحر العيون" من إنتاج (2002)، وشاركها البطولة حلا شيحة و عامر منيب.

طفولة نيللى كريم

وقد عاشت طفولة صعبة بسبب نشأتها الملتزمة وتأثرها بالثقافة الروسية، وأوضحت الفنانة في تصريحات تلفزيونية سابقة لها، أن والدها رحل حينما كانت في الـ 16 من عمرها بسبب معاناته مع مرض السرطان، لافتة إلى أن والدتها تعاملت بقوة مع وفاة والدها من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة.

وأكدت نيللي كريم أنها مستمرة في الحزن على والدها حتى وقتنا هذا، بسبب استيعابها لوفاته ومرضه بعدما كبرت ونضجت، كما أنها تعاني من فترات اكتئاب بين الحين والآخر لكنها تحاول التغلب عليه بالعثور على حافز جديد.

زيجات نيللى كريم

تزوجت نيللى كريم ثلاث مرات، وأنجبت من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وانجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما، ثم تزوجت نيللى كريم للمرة الثالثة من لاعب الاسكواش الشهير والفنان هشام عاشور كان السبب فى قصة حبهما رامي عاشور شقيق هشام حيث كان بوابة التعارف بينهما، وكان أول لقاء بين هشام ونيللي في الجونة بعد 3 سنوات من أول لقاء لهما بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت نظرته لها مختلفة حيث شعر بطيبتها وتواضعها.

وكان رامي عاشور يخشى على نيللي كريم من شقيقه وبحسب وصف هشام خاف على نيللي لأنها شخصية متواضعة بينما هو يعيش بحريته.

وعلقت نيللى كريم على زواجها من هشام عاشور : أنا مكانش فى دماغى خالص، ولما بصيت على إنستجرام بتاعه وقلت له أنت لذيذ ..هشام عاشور طلب منى الزواج بعد 3 أيام فقط لاغير، وأن الأمر بدأ بهزار ثم تم الزواج.

قصة مرض نيللى كريم

وقبل عام تعرضت نيللى كريم إلى أزمة صحية خطيرة، وتبين أنه ورم فى الوجه وقامت بإجراء عملية جراحية، وبالفعل نجحت العملية وعادت إلى عملها فى التمثيل.

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم

نيللى كريم