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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حفرة تلتهم 3 أفراد بالجيزة| كشف لغز ابتلاع الأرض لمنزل على عمق 25 متراً.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تشهد منطقة ناهيا في الجيزة حادثة مروعة هزت أركان الحياة اليومية للسكان. إنها واقعة هبوط مروع يصل عمقه إلى 25 مترًا تحت الأرض، حيث انهار أحد المنازل بسبب أعمال الحفر والتنقيب عن آثار في منزل مجاور. 

وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على هذه الكارثة وسنستعرض التداعيات والجهود المبذولة لمعالجة الموقف.

الكارثة تتكشف

,في وقت مبكر من الحادثة، توجهت إحدى السيدات إلى الأجهزة الأمنية للتبليغ عن الحادث، حيث قالت: "فوجئنا بسقوط المنزل ونحن بداخله بسبب حفر وتنقيب أحد الجيران المجاورين لنا عن آثار". 

وتبين أن هناك تجاوبًا سلبيًا من الجيران المعنيين، حيث قاموا بتهديد السكان المنكوبين وحتى اعتدوا على بعضهم البعض، محاولين إخفاء مسؤوليتهم عن الحادث.

المنازل آثار الجيزة الكارثة الأرض

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