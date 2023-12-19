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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايلات Note في 2023 لأصحاب المرتبات البسيطة

أرخص موبايلات Note
أرخص موبايلات Note في 2023 لأصحاب المرتبات المحدودة

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب على أصحاب المرتبات المحدودة العثور على هاتف يلبي احتياجاتهم بسعر معقول.

ولكن في عام 2023، قدمت شركة شاومي عددًا من الهواتف الذكية التي تقدم قيمة ممتازة مقابل المال، بما في ذلك Redmi Note 11 Pro 5G و Redmi Note 11T Pro.

 

Redmi Note 11 Pro 5G

 

Redmi Note 11 Pro 5G هو هاتف ذكي 5G رائع يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 920، وكاميرات ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل و8 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

ويبدأ سعر Redmi Note 11 Pro 5G من 10850 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي 5G بسعر معقول.

أرخص موبايلات Note في 2023 لأصحاب المرتبات المحدودة

Redmi Note 11T Pro

 

Redmi Note 11T Pro هو هاتف ذكي ممتاز آخر من شاومي يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 1200، وكاميرات ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل و8 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

أرخص موبايلات Note في 2023 لأصحاب المرتبات المحدودة

ويبدأ سعر Redmi Note 11T Pro من 13 ألف جنيه مصري، مما يجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي ذو أداء قوي وشاشة ممتازة بسعر معقول.

إذا كنت تبحث عن أفضل موبايل شاومي في 2023 لأصحاب المرتبات المحدودة، فإن Redmi Note 11 Pro 5G أو Redmi Note 11T Pro هما خياران رائعان. كلاهما يقدم قيمة ممتازة مقابل المال مع مجموعة من الميزات المتميزة.

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